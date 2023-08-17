نقل زعيم المُعارضة السنغالية المُضرب عن الطعام إلى العناية المُركزة

أعلن حزب المُعارضة الرئيسي في السنغال، نقل زعيم المُعارضة، "عثمان سونكو"، المُضرب عن الطعام مُنذ دخوله السجن في يوليو الماضي إلى العناية المُركزة، بعد تدهور حالته الصحية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الخميس.

عثمان سونكو

ونشر الحزب الوطني السنغالي "باستيف"، بيانا على صفحة "سونكو" على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، جاء فيه: "نلفت انتباه المجتمع المحلي والدولي إلى أن زعيم الحزب، عثمان سونكو، دخل العناية المركزة في مستشفى داكار الرئيسي، بعد شعوره بتوعك ليلة أمس".

من جهتها، أفادت إذاعة "آر إف آي" الفرنسية، بأن إدارة السجن قد أكدت صحة تلك المعلومات.

وكان سونكو قد اعتقل في نهاية يوليو الماضي بعدة تهم منها الدعوة للتمرد، وبعد أيام قليلة أعلنت السلطات السنغالية حل حزبه.

من ناحية أخرى، لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم في العاصمة السنغالية دكار، عقب انقلاب زورقهم.

وعثرت طواقم البحرية في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، على جثامين الضحايا الذين يعتقد أنهم مهاجرون، بالنظر إلى نوع القارب الذي كان يقلهم.

وقالت ندي توب غاي، عمدة حي واكام التابع لداكار حيث عثر على الجثامين، "إنها المرة الأولى التي تنجرف فيها الجثث إلى الحي".

وأشارت إلى أن مصرع المهاجرين في البحر أصبح أكثر شيوعا في السنغال، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى، بل المرة الألف، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضادة".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم يتضح حتى اللحظة من أين قدم هؤلاء، وما هي جنسياتهم أو وجهتهم.