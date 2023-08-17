تعاون وتبادل خبرات بين بحوث الثروة السمكية وشركة أعلاف صينية

استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية وفدًا من مجموعة الدعم الفني التابعة لشركة "نيوهوب للأعلاف" إحدى شركات الاستثمار الصينى فى تصنيع أعلاف الأسماك فى مصر في زيارةٍ تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي، بهدف تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

قدَّم لهم الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل، عرضًا تقديميًا شمل نشاطات وخدمات المعمل في مجال الاستزراع السمكي البحثي، الإرشادي، والإنتاجي.

قطاع الاستزراع السمكي:

تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد الجانبين للتعاون في قطاع الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية المتوفرة بالمعمل، والتركيز على أهمية تطوير تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إنتاجية وجودة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي في البلاد.

وأكد "الجمل" على التزام المعمل كأحد أهم المؤسسات البحثية في مجال الاستزراع بتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وزير الزراعة، وتعليمات د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتسخير القدرات البحثية في خدمة قطاع الاستزراع السمكى بأحدث التقنيات التى تتوافق مع تعزيز التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية وتحسين إمكانيات الإنتاج والجودة في ظل التحديات الحالية من تغير المناخ وما يتعلق بها من قضايا الشح المائى وقلة الخامات العلفية.

في هذا السياق، قام د. محمد أبوالعطا، رئيس قسم صحة ورعاية الأسماك بالمعمل، بجولةٍ ميدانيةٍ للوفد، إذْ تمت زيارة الأحواض والصوبة البحثية والمفرخ الاصطناعي، وأعرب الوفد عن إعجابه بامتيازات المعمل وخبراته المتنوعة التي تغطي مختلف جوانب الاستزراع السمكي.

تعاون وتبادل خبرات بين بحوث الثروة السمكية وإحدى شركات الأعلاف الصينية