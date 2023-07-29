جهاز الثروة السمكية: الدولة المصرية تستهدف فتح أسواق جديدة (فيديو)

أكد عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الدولة المصرية تستهدف فتح أسواق جديدة، حيث تحاول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول تصدير سمك الاستزراع باشتراطات كبيرة.

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الاشتراطات تبدأ من المزرعة والعمال وطريقة التغذية

وأضاف "صلاح" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية: "الاشتراطات تبدأ من المزرعة والعمال وطريقة التغذية وكل الإجراءات الخاصة بالاستزراع، ولدينا اكثر من مزرعة حصلت على شهادة الأيزو وأصبحت مؤهلة للتصدير، ونعمل في المصايد الطبيعية عبر تصدير عدد كبير من أنواع السمك، فأسماك بحيرة البردويل معروفة عالميا".

وتابع: "نعمل على تصدير أسماك بحيرة ناصر، فأسمك البلطي هناك ليست موجودة في أي مكان للآخر، ونظل نستورد بعض الأسماك التي لا توجد في مياهنا مثل أسماك المياه الباردة مثل الرنجة والسالمون، ونستهدف إنتاج 3 ملايين طن في عام 2030".

وأكد أن متوسط استهلاك الفرد في مصر هو النسبة العالمية ذاتها تقريبا، لافتًا إلى أن مصر تنتج في الوقت الحالي مليوني طن، وأكثر بحيرتين تنتجان الأسماك هما بحيرتا البرلس ثم بحيرة المنزلة.