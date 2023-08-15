الثروة السمكية: إنزال أسماك الزريعة بالنيل لتنمية المصايد الطبيعية

شارك أشرف الداوادي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بإنزال 250 ألف زريعة من الأسماك إلى النيل، كما فحص شكاوي 78 مواطنًا بالديوان العام، وأبرز المحافظ أن قافلة حياة كريمة قدمت خدمات صحية لـ 680 بمركز فرشوط شمال المحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم اليوم إنزال ٢٥٠ ألف زريعة ، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع " مبروك الحشائش " مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع ، مشيرا إلي أن أسماك مبروك الحشائش التى يتم إنزالها بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل ، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأكد المحافظ، أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي ، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي ، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وأشار المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية ، أن المليون زريعة سمكية التى يجري إنزالها في نهر النيل ، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية ، و استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية .

وفي شهر مايو الماضي تم إنزال مليون زريعة سمكية في نهر النيل، من نوع " البلطي النيلي ، والمبروك الفضي ، ومبروك الحشائش " وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تنمية الثروة السمكية والمصايد الطبيعية ، وزيادة الإنتاج السمكي .

الصحة تدفع بقافلة لقريتين بمركز فرشوط

وفي سياق متصل أورد المحافظ، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ونوه المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٦٨٠ مواطن فى عدد من التخصصات الطبية المختلفه بواقع " ٣٢٠ حالة طب أطفال ، ٢٥٤ حالة أمراض باطنة ، ٧٧ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة " ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام ، نظرا لحاجة القرية إلي توفير الخدمات الطبية المختلفة ، لافتا إلي أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا ، مؤكدا أن المديرية حريصه علي تغطية جميع قري ونجوع المحافظة و تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين .

فحص 78 شكوي وردت إلى الديوان العام

وفي سياق ذي صلة، استقبل المحافظ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد صباح اليوم الثلاثاء، 78 مواطنا بمكاتبهم ، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.