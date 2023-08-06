وزير الزراعة يؤكد أهمية تنمية الثروة السمكية والبحيرات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على ضرورة وضع آليات لالقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، مضيفا إلي حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والاسراع فى اجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.

جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده القصير مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزر اعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لاجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.

خطة تطوير المفرخات والبحيرات

واستعرض الاجتماع المستجدات فى خطة تطوير المفرخات والبحيرات والاجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة انشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الاسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.

وتم مناقشة موقف الاقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات انشاء مفرخين فى البحر الاحمر وبحيرات بحيرة المنزلة

وخلال الاجتماع ايضا تم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الدولة وتجديد عقود الايجار.

وأكد القصيرعلى ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الاسراع في الخطوات التنفيذية.