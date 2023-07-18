إزالة التعديات على أراضي بولاية الثروة السمكية بالقنطرة غرب

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة للتعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أراضي بولاية الثروة السمكية بمساحة ٢ فدان عبارة عن ردم وتجفيف، كما تم إزالة التعديات على أراضي بولاية الثروة السمكية، على مساحة ١٢ قيراط عبارة عن مصارف طولية وعرضية.

وتم إزالة كل الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.