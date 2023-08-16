أشرف زكي: كلام مادلين طبر خطير وجرحني أوي ولا يليق بالزعيم (تفاصيل)

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات الأخيرة للفنانة مادلين طبر، والتي تحدثت فيها علي النجم الكبير عادل إمام، مشيرا بأن الزعيم بحالة جيدة جداً.

أشرف زكي وعادل إمام

أشرف زكي يطمئن الجميع "الزعيم بحالة جيدة جدا"

كشف أشرف زكي من خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور قائلا: "قبل ما أعلق على البوست عايز أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وأنا من أيام قليلة جدا اتصلت به، وقلت له إزيك يا زعيم واحشنا، فقال لما أنا واحشك ما تيجي، أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي، واطمأن على أسرتي بالأسماء".

أشرف زكي وعادل إمام

أشرف زكي يأكد علي متابعته لرامي عادل إمام "عمري ما كلمته وتأخر في الرد"

تابع أشرف زكي حديثه معلقا : "الحاجة الثانية أستاذ رامي إمام، والأستاذ محمد عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم أبو نسب، وبيربطوا الليل بالنهار علشان يخلصوا الفيلم، ورامي عمري في حياتي ما كلمته وتأخر في الرد، ولما يكون عنده تصوير يبكلمني لما يخلص، ولم أسمع من قبل شكوى إنه مش بيرد على أحد".

عادل امام ومادلين طبر

أشرف زكي عن تصريحات مادلين طبر "كلام خطير جدا"

أضاف أشرف زكي : "أنا هرجع للفنانة مادلين طبر وأراجع معها ما حدث، لأن الكلام خطير جدا، ومفرداتها مينفعش تقال على أي فنان فما بالك بالزعيم، وأنا شخصيا أعتذر عما جاء في هذا البوست".

أشرف زكي: كلام مادلين طبر خطير وجرحني أوي ولا يليق بالزعيم

أشار أشرف زكي قائلا : "كلمة أسرة الزعيم تفرج عنه جرحتني أوي، ولا تليق بالزعيم ولا أي فنان، وفيما يتعلق بتكريم عادل إمام في المهرجان القومي للمسرح، الناس لم تتطلب حضوره، واستأذنوا في عمل الدورة الأخيرة باسم عادل إمام".

أشرف زكي وعادل إمام ومادلين طبر

هاجمت بسمة وهبة بقوة تصريحات مادلين طبر

وكانت بسمة وهبة هاجمت مادلين طبر في برنامجها قائلة: " "النهاردة شوفت بوست سيئ وعصبني جدا، الفنانة مادلين طبر قايلة كانت أمنيتي إن عائلة الزعيم عادل إمام تفرج عنه، ويحضر تكريمه في المهرجان القومي للمسرح، وكنا نستقبله على رموش عينينا، ورامي ابنه مش بيرد خالص، طيب إزاي نطمن عليه، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا عيد ميلاده برافو عليهم وده المهم".