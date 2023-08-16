أمينة خليل تعبر عن سعادتها"وش في وش أهم أعمالي الفنية"|سر نجاحها مفاجأة

أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الكبيرة بفيلمها "وش في وش" الذي تعتبره من أهم اعمالها الفنية، والذي يعرض حالياً بدور العرض المصرية، وسر نجاح الفيلم مشيرا بأن هناك "كيمياء" خاصة جمعت بينها وبين الفنان محمد ممدوح خلال التصوير.

أمينة خليل

أمينة خليل تعبر عن سعادتها "وش في وش أهم اعمالي الفنية"

كشفت أمينة خليل من خلال تصريح لها، عن أحد أسباب نجاح العمل أن هناك "كيمياء" خاصة جمعت بينها وبين الفنان محمد ممدوح خلال التصوير، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها معه، موضحا إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية لايت كوميدي، وقد استغرق تصويره ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث بدأت تصوير الفيلم خلال أكتوبر الماضي وحتى يناير الماضي.

فيلم وش في وش

أمينة خليل عن وش في وش: اهم المحطات في حياتي الفنية

تابعت أمينة خليل حديثها قائلة، أنها سعيدة بتجربة فيلم "وش في وش" واصفة التجربة بأنها من أهم المحطات في حياتها الفنية.

أمينة خليل

احداث فيلم وش في وش

تدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

فيلم وش في وش

أبطال فيلم وش في وش

فيلم "وش في وش" يشارك في بطولته بجوار أمينة خليل ومحمد ممدوح، كل من: بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.