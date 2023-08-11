واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولاته التفقدية لقطاع الوجه القبلي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة الخدمية؛ حيث تفقد فضيلته مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد الكلية السابق، والدكتور حسني المصري، وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم شعلان، وكيل كلية الطب لشئون التعليم، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد عدد من الوحدات الجديدة بالمستشفى، وتضمنت زيارة وحدة «مناظير الجهاز الهضمي» ووحدة «تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية» وهما وحدتان تقدمان خدمات متميزة للمواطنين في محافظات الصعيد.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط

وحدة السكتة الدماغية

كما تفقد رئيس الجامعة وحدة السكتة الدماغية ووحدة قسطرة القلب وقد أسهمتا بشكل فعال في المبادرات الرئاسية نحو القضاء على قوائم الانتظار؛ حيث قامت المستشفى بإجراء 4 ألاف عملية جراحية تنوعت ما بين قسطرة للقلب بخلاف قسطرة المخ، وغير ذلك من باقي العمليات الجراحية.



كما تفقد رئيس الجامعة استقبال المستشفى، وتحدث مع المواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج الطبي؛ حيث أشاد المواطنون بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تفقد رئيس الجامعة بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى فى جميع المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين من أجل رفع معاناة ومشقة السفر عنهم، في ظل دعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو توفير خدمات طبية للمواطنين جميعًا بمختلف مستشفيات جامعة الأزهر.

وأعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط، مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في عديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تابع خلالها مبنى 5 و 6 والمزمع افتتاحهما فى القريب العاجل؛ للتأكد من تمام الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات النهائية، وهما يحتويان على: وحدة غسيل كلوي، ووحدة عناية حروق، وغرف إقامة للمرضى، و6 غرف عمليات كبرى، ووحدتي عناية مركزة، إضافة لغرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة عناية النساء، ووحدة حضانات الأطفال وعيادات استقبال.