رئيس جامعة الازهر يفتتح المدينة الجامعية بالدراسات الاسلامية للبنات بالسادات

قام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر بجولة تفقدية الي كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بالسادات ، رافقه خلالها الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.



واجتمع رئيس الجامعة مع اسرة الكلية برئاسة الدكتور سعيد جمعة عميد الكلية، وتناقش رئيس الجامعة مع اعضاء هيئة التدريس في عدة امور متعلقة بالعملية التعليمية، اعقب ذلك التوجه إلى المدينة الجامعية للطالبات وقام رئيس الجامعة بافتتاحها وسط سعادة كبيرة من اسرة الكلية، وتتضمن عمارة سكنية مكونة من 16شقة تحتوي علي عدد 40 غرفة تتسع الغرفة الواحدة ل 4 طالبات باجمالي عدد 160 طالبة ، تم عمل صيانة للعمارة عن طريق احد مؤسسات المجتمع المدني

التي وجه رئيس الجامعة لهم الشكر والتقدير علي جهودهم في اعمال الصيانة للعمارة السكنية خدمة للطالبات في الكلية.



جاء ذلك بحضور اسامة توفيق رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، و هبة عبد الله سليمان مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

جاء ذلك، في محطته الثانية لكليات جامعة الازهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للاطمئنان على اعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بها قبل بداية العام الدراسي الجديد "2023- 2024".