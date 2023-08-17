محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير بالنفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار، وذلك ضمن أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالإضافة إلى خطة التطوير المدنية والتي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحلة في فبراير الماضي.