جماهير السعودية تترقب حفل تقديم نيمار على ملعب الملك فهد

يترقب متابعو الكرة العالمية والعربية ، موعد التقديم الرسمي للنجم الجديد الوافد إلى كرة القدم السعودية عبر بوابة نادي الهلال بعد إعلانه أخيرًا إتمام تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم تقديم نيمار أمام جماهير الهلال السعودي بعد غدٍ السبت على ملعب الملك فهد الدولي قبل مواجهة الفيحاء التي تقام لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري روشن للمحترفين.

كانت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، قد أكدت خلال الأيام الأخيرة على أن الهلال سيقوم بتقديم نيمار في حفل استثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وواصلت في حديثها عن الصفقة أن حفل استقبال نيمار سيضاهي تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.

ألعاب نارية وفقرات ..

وأضافت أن تقديم الدولي البرازيلي سيكون به فقرات مختلفة بالألعاب النارية والموسيقى، من أجل اشعال حماس الجمهور الهلالي.كما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الوقت ذاته على أن إدارة الهلال ستحرص على أن يكون حفل تقديم نيمار يتناسب مع قيمة الصفقة الكبيرة.

وشددت على أن الحفل سيكون على غرار الافتتاحات الكبري في المحافل الرياضية الدولية، مما يجعل إدارة الهلال تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، بجانب طائرات بدون طيار.

يذكر أن أن صفقة انتقال نيمار جونيور للهلال ستُكبد خزينة النادي السعودي 290 مليون يورو، حيث سيحصل اللاعب على 80 مليون يورو في الموسم الواحد

