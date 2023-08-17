إزالة فورية لحالات تعدى بقريتى الأشراف وابنود بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف، اليوم الخميس، برئاسة أحمد البتيتى، إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية بنطاق مركز قنا .

من جهته أوضح العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة ٨٠ متر، تعدى على أرض أملاك دولة، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران بقنا .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.