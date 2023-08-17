معاناة برشلونة تتوالى بإصابة قلب الدفاع

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إصابة مدافعه الأوروجوياني رونالد أروخو، قبل 3 أيام من لقاء قاديش في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب كامب نو.

وتعرض رونالد أروخو لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى، ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب اللاعب مشيرًا إلى أن عودته تعتمد على سرعة تعافيه، ولن يكون متاحا للمشاركة في قائمة تشافي حتى تختفي آثار الإصابة بشكل تام.

وتأتي إصابة أروخو قبل مباراة برشلونة القادمة أمام قاديش، والمقرر لها الأحد المقبل، في الجولة الثانية للدوري الإسباني، بعد سقوط البلوجرانا في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام مضيفه خيتافي، في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

وسبق وأصيب أروخو في مباراة برشلونة وتوتنهام بكأس خوان جامبر الودية، وأفاد تشافي مدرب الفريق، أن استبداله كان إجراءً احترازيًا، كما شارك في أولى مباريات البرسا بالليجا أمام خيتافي.

وأسفرت تلك المواجهة عن إيقاف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ولاعبه البرازيلي رافينيا مباراتين، بداعي سوء السلوك والاعتراض على القرارات التحكيمية.

برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر

وتوج فريق برشلونة ببطولة كأس خوان جامبر الودية بعد تحقيق فوز كبير على نظيره توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي في نهائي كأس خوان جامبر الودية.

يذكر أن برشلونة كان قد حقق فوزًا عريضًا على نظيره ريال مدريد بثلاثية نظيفة، خلال أحداث المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب دالاس كاوبويز، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الرياضي الجديد كما فاز البرسا على ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 0.