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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

راكبة تشتري كل علب الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فول سوداني
فول سوداني

موقف غريب وقع في إحدى الطائرات المتجهة  من لندن إلي ألمانيا، حيث اشترت سيدة كل علب الفول التي كانت تقدم للركاب ضمن الوجبات الخفيفة التي تقدم .

بدأت الأزمة عندما لاحظت ليا ويليامز التي تعاني من الحساسية المفرطة للفول السوداني أن طاقم الطائرة يستعد لتقديم الوجبات الخفيفة للركاب، ومنها علب الفول السوداني.

 حساسية الفول السوادني

وتعاني السيدة  من حساسية الفول السوادني التي تعتبر مميتة حيث أنه من الممكن أن تسبب في أعراض مميتة كهبوط الدم ورفع الضغط  والسكتة القلبية. 

قالت السيدة إنها أخبرت المضيفات بمشكلتها الصحية إلا أنها اشتكت من عدم تعاطف الطاقم معها على الإطلاق، لذلك لم يترك لها إلا خيار عرض شراء كل العبوات حتى لا يتم تقديمها للركاب.

وخلصت الأزمة بإنفاق 144 جنيها إسترلينيا (184 دولارا) على 48 عبوة من الفول السوداني، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعر تذكرة الطائرة.

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وعلق متحدث باسم شركة "يورو وينجز" لطيران: "آسفون جدا لأن الرحلة معنا لم تسير بسلاسة كما هو مخطط لها ونأسف لأي إزعاج تسببنا فيه، لم تُجبر ليا ويليامز على شراء جميع عبوات الفول السوداني على متن الطائرة”.

وتابعت الشركة: "على العكس من ذلك، حاول موظفونا تقديم حل بديل لها من خلال إبلاغ جميع الركاب الجالسين حولها بحالتها، وافقت في البداية لكنها قررت بعد ذلك شراء جميع الطرود".

ونوه المتحدث، أن الشركة غير قادرة على ضمان خلو الطائرة من المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي  كالفول السوداني، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض السيدة.

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