هبوط طائرة على الطريق السريع (فيديو)

هبطت طائرة خفيفة اضطراريًّا على طريق مزدحم في مدينة جلوسيسترشاير البريطانية بعد الاشتباه في وجود عطل في المحرك.

أظهرت لقطات تلفزيونية نشرته قناة "يورو نيوز" لحظة هبوط الطائرة على الطريق السريع بالقرب من شلتنهام، نحو الساعة 6 مساءً يوم الخميس، وكانت خدمات الطوارئ في الموقع وقالت شرطة جلوسيسترشاير إنه لم يصب أحد.

جرى إغلاق الطريق لأكثر من ساعتين بعد الحادث، ثم أعيد فتحه في كلا الاتجاهين بين.

لا إصابات في هبوط الطائرة على الطريق السريع:

قال متحدث باسم الشرطة: “تم استدعاؤنا قبل السادسة مساءً بقليل اليوم بإبلاغنا بأن طائرة خفيفة هبطت على الطريق السريع، ولم يصب أحد، ومن المفهوم أنه لم يتم استخدام أي سيارات أخرى، ونبقى في مكان الحادث بينما يتم العمل لإعادة فتح الطريق".

جرى نقل الطائرة، التي هبطت في الحجز المركزي، إلى مكان مؤقت، إذْ ستقوم خدمة استعادة الطائرات المتخصصة باستعادتها.

كانت الطائرة متجهة إلى ستافرتون، إذْ يوجد مقرها عادة، وأغلق المطار نتيجة للحادث.