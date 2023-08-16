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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 3 أشخاص بتحطم طائرة في فرنسا

تحطم طائرة
تحطم طائرة

توفي ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من مدينة نانت غربي فرنسا، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية فجر اليوم الأربعاء.

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تحطم طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بمبنى في لاجوس

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اليونان: بدء جهود البحث والإنقاذ إثر تحطم طائرة خلال مكافحة حرائق الغابات

 تحطم طائرة

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر أمس الثلاثاء، وتحطمت قريبًا من نهر "لوار" بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي ليلا.

 

وأشارت إلى أن الصحفي التليفزيوني الفرنسي المعروف "جيرار لو كلارك" هو الذي كان يقود الطائرة، وأن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق "رينيه مونوري" كانت أيضًا على متنها.

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