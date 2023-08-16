وفاة 3 أشخاص بتحطم طائرة في فرنسا

توفي ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من مدينة نانت غربي فرنسا، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية فجر اليوم الأربعاء.

تحطم طائرة

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر أمس الثلاثاء، وتحطمت قريبًا من نهر "لوار" بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي ليلا.

وأشارت إلى أن الصحفي التليفزيوني الفرنسي المعروف "جيرار لو كلارك" هو الذي كان يقود الطائرة، وأن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق "رينيه مونوري" كانت أيضًا على متنها.