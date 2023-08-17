القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية في دونيتسك بالقذائف العنقودية

شنت القوات الأوكرانية، قصف عنيف بالقذائف العنقودية، استهدف أحياء سكنية في مدينة دونيتسك، حسب ما أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم الخميس.



وأكدت السلطات في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت أيضا مدينة جورلوفكا شمالي الجمهورية وبلدات أخرى بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت أن الوحدات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية 18 مرة منذ فجر اليوم بأكثر من 50 قذيفة.

يذكر أن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد اليوم الأربعاء قرية جديدة في مقاطعة دونيتسك شرق البلاد.

فقد قالت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن قوات بلادها "حررت" قرية أوروزين، وتواصل هجومها في المنطقة.

وتقع أوروزين - التي كان يقطنها نحو ألف نسمة قبل الحرب - ضمن مجموعة من القرى التي استعادت القوات الأوكرانية بعضا منها منذ بدء هجومها المضاد في الرابع من يونيو الماضي.

يأتي ذلك فيما أكدت أجهزة الأمن الروسية اليوم الأربعاء أنها "قتلت" أربعة "مخربين" أوكرانيين كانوا يحاولون التسلل من أوكرانيا إلى منطقة بريانسك الحدودية، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن بيان لأجهزة الأمن الفيدرالي أنها وقوات من وزارة الدفاع الروسية "أحبطت محاولة توغل مجموعة استخباراتية ومخربين أوكرانيين في الأراضي الروسية" مؤكدة "مقتل أربعة مخربين" دون أن تحدد تاريخ العملية.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت روسيا قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غربي موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 13 مسيرة روسية خلال ليل الثلاثاء.

وبريا، أعلنت كييف، الأربعاء، استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية.

قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين في منطقة دونيتسك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على تليغرام: "أوروزخين تحررت.. المدافعون عنا متحصنون على مشارفها".

وفي الأيام القليلة الماضية، دارت معارك ضارية في وحول أوروزخين وستارومايورسك على بعد حوالي 60 ميلا إلى الجنوب الغربي من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

وتشير استعادة السيطرة على القرية إلى أن أوكرانيا تمضي قدما في هجومها المضاد جنوبا باتجاه بحر أزوف وذلك بهدف شق صف القوات الروسية التي تحتل البلاد. وتبعد قرية أوروزخين 90 كيلومترا من بحر أزوف.

وفي إشارة إلى صعوبة العمليات في ساحة القتال، تعد أوروزخين أول قرية تقول أوكرانيا إنها استعادت السيطرة عليها منذ 27 يونيو عندما أعلنت استعادة قرية ستارومايورسك المجاورة.

وتقول كييف إن هجومها المضاد يتقدم بصورة أبطأ من المأمول بسبب انتشار الألغام الروسية وقوة الخطوط الدفاعية الروسية.

ومن شأن استعادة أوروخين أن يقرب أوكرانيا من تهديد قرية ستاروملينيفكا، على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، والتي يقول محللون عسكريون إنها بمثابة معقل روسي في المنطقة.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومعظم منطقة لوغانسك ومساحات كبيرة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: