أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا، وفقا لما أعلنته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك استعادت كييف السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه التقدم جنوبًا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث العسكري أندريه كوفاليوف، إن أوروزخين أول قرية تعلن كييف استعادتها منذ 27 يوليو الماضي، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وتقع القرية على بعد 100 كيلومتر تقريبًا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

أمريكا تُرسل لأوكرانيا 50 عربة لنقل الحبوب





قدمت "الولايات المتحدة"، 50 عربة لنقل الحبوب إلى أوكرانيا، لمساعدة كييف في إنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب، حسبما أفادت بريجيت برينك، السفيرة الأمريكية في كييف، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد انتهاء "صفقة الحبوب".

وحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن إرسال معظم الحبوب عبر نهر الدانوب، وكذلك عبر البحر الأسود إلى الموانئ القريبة في رومانيا، ثم إلى وجهات أخرى.

نقل الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب

وكتبت برينك عبر شبكة "أكس" ("تويتر" سابق): "هذا الأسبوع سلمنا شركة نيبولون الأوكرانية 50 عربة لنقل الحبوب عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، للمساعدة في نقل الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب، على أن يتم إرسالها من هناك إلى الأسواق العالمية".

وأضافت السفيرة أنه بهذه الخطوة تمكن الولايات المتحدة أوكرانيا من "إنشاء وتوسيع طرق تصدير بديلة"، كما تساعد في "استقرار أسعار الحبوب العالمية" و"إطعام السكان الأكثر ضعفًا".

وأخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد صفقة الحبوب في 18 يوليو، مشيرة إلى أن الغرب تقاعس عن تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة بمصالح روسيا.

من ناحية أخرى، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت يوم الجمعة مشاورات مع بريطانيا بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.

من جانب آخر، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف.