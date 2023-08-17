أوكرانيا تُعلن إحراز مكاسب جديدة خلال هجومها المضاد

بعد يوم من إعلان أوكرانيا تحريرها قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا، أكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن قواته حققت المزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، فيما لا تزال كييف متمسكة بموقفها الصارم بتحرير كافة أراضيها.

وقال الجيش إن قوات أوكرانيا أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف الأربعاء إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف.

وأوروزخين أول قرية تعلن أوكرانيا استعادتها منذ 27 يوليو، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وتقع القرية على بعد 100 كيلومتر تقريبا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وقال المتحدث العسكري في الجيش الأوكراني أندريه كوفاليوف في تصريحات بثها التلفزيون الوطني "في اتجاه جنوبي أوروزخينن حققت القوات الاوكرانية نجاحا".

كما قال كوفاليوف إن هناك قتالا عنيفا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت، المدينة التي احتلتها القوات الروسية في مايو بعد صراع مميت استمر لأشهر.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، تدور معارك عنيفة هناك".

وأضاف: "تواصل القوات الدفاعية في أوكرانيا تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت".

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، تأكيده بأن بلاده ماضية في تحرير كافة أراضيها مهما كلف الأمر. وقال في مقابلة مع فرانس برس، اليوم الخميس، إن "أوكرانيا تريد تحرير كافة أراضيها، واستعادتها بالكامل وفق حدود 1991، مهما استغرق الوقت"، في إشارة إلى استعادة شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا وضمتها لأراضيها عام 2014.

وفي ما يتعلق بالدعم العسكري الغربي، أوضح كوليبا أن كييف أعطت ضمانات لداعميها بأنها لن تستعمل الأسلحة الغربية داخل الأراضي الروسية.

ولفت إلى أن بعض الحلفاء الغربيين طلبوا ضمانات بعم استخدام الأسلحة التي قدموها في الداخل الروسي، قائلا "لقد وعدناهم بذلك، وسنحترم كلمتنا هذه".

كما أكد أنه لا توجد أي ضغوطات على بلاده من أجل تسريع هجومها المضاد، وكل ما يسمع مجرد تعليقات لخبراء ومحللين، تتبخر عند أو نصر يحقق ميدانياً.

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