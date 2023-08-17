تقديم مسرحيات جديدة فى الداخل والخارج.. وعروض المهرجان القومى تؤكد «عودة الروح»

اختُتمت منذ ساعات فعاليات الدورة الـ16 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذى شارك خلاله 37 عرضا مسرحيا، ما بين مسرح الدولة والعروض الخاصة والشركات، مما عكس مدى ازدهار المسرح المصرى، وتقديم عروض متميزة للشباب الجامعى والمسرح المستقل، والذى أشاد به حضور المهرجان من النقاد والجمهور.

وعلى الرغم من اقتناص مسرح الدولة أغلبية الجوائز إلا أن هذا لم ينتقص من مستوى العروض الأخرى، والتى لم يكن التنافس معها أمرا سهلا، حيث حصل على أفضل دعاية أحمد بلال عن عرض «الدنيا لما تضحك» لفرقة البنك الأهلى، وحصل على أفضل تصميم إضاءة محمود الحسينى عن عرض «الرجل الذى أكله الورق»، وحصل على جائزة أفضل تصميم أزياء مناصفة بين مروة عودة عن عرض «سيدتى أنا»، وهناء النجدى عن عرض «الرجل الذى أكله الورق»، وحصل على أفضل تصميم ديكور مناصفة بين حمدى عطية عن عرض «سيدتى أنا»، ومحمود صلاح عن عرض «أحدب نوتردام».

كما حصل على أفضل أشعار عادل سلامة عن مسرحية «سيدتى أنا»، أما جائزة أفضل دراماتورج جاءت مناصفة بين إسراء محمود عن نص «موت معلق»، أحمد عصام عن مسرحية «المنفى»، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد فقد حصل عليها مايكل مجدى عن عرض «ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير»، مناصفة مع محمد السورى عن نص «استدعاء ولى أمر»، وحصل على أفضل مؤلف مسرحى أحمد محيى عن نص «شابوه»، مناصفة مع أحمد نبيل عن نص «قرب قرب».

كما حصلت على جائزة التصميم الحركى كريمة بدير عن عرض «حتشبسوت» لفرقة فرسان الشرق، مناصفة مع رحيل عماد عن عرض «ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير»، وحصل على أفضل موسيقى مسرحية «أوليفر»، وحصل على أفضل مخرج صاعد يوسف مراد منير عن عرض «ياسين وبهية»، وجائزة أفضل مخرج حصل عليها محسن رزق عن عرض «سيدتى أنا».

وحصلت على أفضل ممثلة صاعدة كل من ياسمين أشرف وسلمى نصر، وإسراء سامح عن عرض «ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير»، كما حصل على أفضل ممثل صاعد، سعيد سلمان عن مسرحية «العيلة»، مناصفة مع ميشيل ميلاد عن مسرحية «شابوه»، وحصل على أفضل ممثلة دور ثانى آية أبوزيد عن عرض «ياسين وبهية»، مناصفة مع يارا المليجى عن مسرحية «الزائر»، وذهبت جائزة أفضل دور ثانى رجال لعمر الشرنوبى عن عرض «مسافر ليل»، مناصفة مع إياد نبيل عن مسرحية «الزائر»، وجاءت جائزة أفضل دور أول نساء فاطمة محمد على عن عرض «سيب نفسك» مناصفة مع إيمان غنيم عن «ياسين وبهية»، وحصل على أفضل ممثل دور أول مناصفة بين ياسر عزت عن عرض «ستوكمان» وحازم القاضى عن عرض «ياسين وبهية»، وحصل على أفضل عرض مسرحية «سيدتى أنا» مركز أول، أما المركز الثانى حصل عليها مسرحية «ياسين وبهية».

ويأتى ذلك النجاح تأكيدا على حركة الازدهار التى يشهدها المسرح المصرى خلال الفترة الأخيرة، وفتح صفحة جديدة مع الجمهور، الذى كان يعانى من غياب المسرح، ما بين غلق دور العرض للتجديدات، وبين عدم وجود أعمال مسرحية على المستوى المطلوب، وهو الأمر الذى جعل المخرج الكبير خالد جلال من وضع خطة لعودة الروح لمسرح الدولة من جديد، وقام بالإعلان عن تلك الخطة فى بداية العام، ولأول مرة يتم تنفيذ خطة واضحة للعروض المسرحية.

شهد تنوع العروض المسرحية، وملاءمتها لعدد كبير من مختلف الأذواق، فرفعت دور العرض المسرحية لافتة كامل العدد فى كثير من الأيام، وحصد وإيرادات خلال موسم عيد الأضحى وصلت إلى 500 ألف جنية خلال 5 أيام العيد، على مسارح الدولة المختلفة، بثمن تذكرة فى متناول المواطن البسيط.

فتم افتتاح ما يقرب من 14 عملا مسرحيا وهم على خشبة المسرح القومى، مسرحية «سيدتى ‏أنا»، ‏إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة «داليا البحيرى، نضال ‏الشافعى، ‏فريد النقراشى، محمد دسوقى، أمينة سالم»، بالثامنة ‏والنصف مساءً‎.

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واستضاف المسرح الكبير بمسرح السلام بالقصر العينى، ‏مسرحية «خطة كيوبيد»، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد، ‏بطولة «عبدالمنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسينى، ‏أمنية ‏حسن»، فى السابعة مساءً، يعقبه فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، مسرحية «عجيب وعجيبة»، تأليف سعيد ‏حجاج، ‏إخراج محمد الصغير، بطولة «سيد الرومى، ماهر محمود، ‏إيهاب ‏بكير، دعاء رمضان».‎

وعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ‏مسرحية ‏مونودراما «سيب نفسك»، تأليف مارك انجيا، ترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة ‏فاطمة محمد ‏على‎.‎

وعلى مسرح ميامى بوسط البلد، قدمت مسرحية «طيب ‏وأمير»، ‏تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة عمرو ‏رمزى، هشام ‏إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوى، رشا فؤاد، ‏نهى لطفى، ‏شريف حسنى، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدى، ‏محمود فتحى ‏ونجوم المسرح الكوميدى.‎

كما عرض بالمسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية ‏‏«ياسين ‏وبهية»، تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، ‏بطولة ‏‏»حازم القاضى، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى ‏مراد، ‏كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، ‏محمد ‏البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر ‏على» ‎.‎

وقدمت قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏«بيت ‏روز»، تأليف وإخراج محمود جمال الحدينى، تمثيل «سالى ‏سعيد، ‏نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم ‏عيد».‎

خالد جلال

كما استضافت قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏«باب ‏عشق»، تأليف إبراهيم الحسينى، وإخراج حسن الوزير، ‏تمثيل ‏‏«ماهر محمود، هالة ياسر، فكرى سليم، أحمد حسن، محمد ‏أمين، محمد ‏صلاح، إسلام بشبيشى، دنيا عونى».‎

وقدم مسرح الغد بالعجوزة مسرحية «ستوكمان»، تأليف ‏ميخائيل ‏وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة «ياسر عزت، ريم ‏أحمد، ‏محمد دياب، نائل على» ‎.‎

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، عرضت مسرحية ‏‏«قبل ‏الخروج»، تأليف وأشعار محمد زناتى، وإخراج هانى السيد، ‏بطولة ‏‏«شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشى». ‎

ومسرح متروبول، مسرحية «جنة كوكى»، تأليف على ‏أبو سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة «بثينة رشوان، جلال ‏عثمان، ‏محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، ‏نادية ‏الشويخ»‎.‎

وعلى مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحى «فركش ‏لما ‏يكش»، تأليف وإخراج شوقى حجاب، ديكور وعرائس ‏وملابس ‏آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مُخرج منفذ، ‏لطفى ‏السيد.‎

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، قدمت مسرحية ‏‏«همام ‏وعصابة الضباع»، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل ‏‏«رضا ‏إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، إيهاب مبروك، يحيى ‏عرفة، ‏محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحيى حسن، كامل ‏ابو ‏الفتوح»، والأطفال «مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، ‏بياترس ‏أسامة»‎.‎

وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض ‏المسرحى ‏‏«مغامرات جيمو»، تأليف صلاح متولى، إخراج محمد ‏عشرى، بطولة ‏‏«كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام ‏مصطفى، كريم محمد ‏سعد»، ومن أبناء مسرح الشمس «شذا محسن، ‏معتصم جودة».

وعلى مستوى القطاع الخاص، عرض عدد كبير من الأعمال المسرحية التى تم الإشادة بها داخل وخارج مصر، ومنها مسرحية «تشارلى» التى نجحت فى تحقيق نجاح كبير فى فترة عرضها بمصر، وتوافد عليها الجمهور بشكل كبير، وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدرى، أيمن الشيوى، داليا الجندى، المطرب هانى مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لإيهاب عبدالواحد، والتوزيع لنادر حمدى، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهى من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهى.

كما تم عرض العمل فى المملكة العربية السعودية، ونجحت فى تحقيق نجاح كبير، حيث توافد عليه الجمهور بشكل كبير، وكانت أسعار تذاكر المسرحية كالآتى: الفئة الأولى بـ100 ريال سعودى، والفئة الثانية بـ120 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة بـ150 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة بـ200 ريال سعودى، والفئة الخامسة بـ250 ريالا سعوديا، والفئة السادسة بـ300 ريال سعودى، والفئة السابعة بـ350 ريالا سعوديا، والفئة الثامنة والأخيرة بـ600 ريال سعودى أى تعادل 4٫940 جنيها.

قدم أيضا المخرج هانى عفيفى مسرحية غنائية بعنوان «ولا فى الأحلام» وهو يعتبر التعاون الثانى بين هانى عفيفى وبين مؤلف العرض إبراهيم موريس، حيث قدمنا سوياً منذ خمس سنوات عرض «ليلة» وحقق نجاحاً جماهيريا ونقدياً كبيرا.

عرض «ولا فى الأحلام» هو عرض غنائى استعراضى من إنتاج شركة المسرح الغنائى المصرى، فى إطار كوميدى رومانسى فى ستينيات القرن الماضى فى أحد أحياء القاهرة، حيث يعكف المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته فى الأحلام.. ويجرب برجل اختراعه على أخيه الأصغر سفرجل فنرى تأثير الدواء على حياته وعلاقته بالآخرين بين الحلم والحقيقة.

العمل بطولة منى هلا ومحمد عبده وهانى عبدالناصر وشادى عبدالسلام ومنار الشاذلى وحبيبة وتالا رضوان ونادين براى وبهاء الطومبارى وكريستين عشم وروبير أمير، ديكور محمد الغرباوى أزياء مروة عودة استعراضات سالى أحمد.

كما قدم الفنان محمد صبحى مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» على خشبة مسرح مدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحى فارس المسرح العربى.

«عيلة اتعمل لها بلوك» يشارك فى بطولته الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته «استوديو الممثل»، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزى، محمود أبو هيبة، محمد شوقى طنطاوى، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابى، حلمى جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطى، وليد هانى والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوى وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

بجانب افتتاح عدد من العروض المسرحية خارج مصر، والتى شهدت عودة كبار النجوم للمسرح المصرى، منهم: أحمد حلمى، منى زكى، أحمد عز، حسن الرداد، على ربيع، أكرم حسنى، وعدد كبير من النجوم الذين أناروا مسارح المملكة العربية السعودية، بمجموعة أعمال مسرحية متميزة، ونجوم كبار، ليظل الفن المصرى له الريادة المسرحية داخل وخارج مصر.