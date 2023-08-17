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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عمال مصر: زيارة السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة

محمد جبران رئيس
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة السلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها.

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أهمية زيارة الرئيس السيسي للسلوم

وأضاف جبران، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حملا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة، مؤكدًا أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.

وأكد رئيس اتحاد العمال، أن ما تشهده السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي، سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة القادمة، مشيدًا بحديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده، أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الإرهاب وغيرها، وأن الدولة قادرة على تجاوزها يؤكد تمامًا أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة مختلف الظروف.

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