زيارة السيسي لمطروح تؤكد إصراره على نقل مصر لمصاف الدول الكبرى.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة مطروح ولقائه أهالي مطروح، تعد مهمة للغاية وتأتي في سياق التنمية والبناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية والبناء تعني تحويل المدن التي كانت تستخدم 3 أشهر الصيف فقط إلى أماكن عمرانية، بها شبكات طرق وتطوير مشروعات قائمة، ووسائل نقل سريعة مثل القطار السريع.

إنفاق عشرات المليارات من أجل التطوير

ولفت إلى أن الدولة أنفقت عشرات مليارات الجنيهات لتطوير المدن، ما انعكس في الحوار الودي بين الرئيس والمواطنين من مطروح ومن سيدي براني، الذي كشف أن المواطن يعي تمامًا التحديات التي يواجهها العالم وانعكس على مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قال كلمة تصلح عنوانا للتنمية في مصر في هذه المرحلة، وهي "كل ما يحمل الخير للمواطن المصري سيتم تنفيذه"، وهذا يؤكد أن الرئيس لديه رؤية لنقل مصر لمصاف الدول الكبرى.