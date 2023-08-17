برلماني يشيد بالاستجابة الفورية من السيسي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخرجات الحوار الوطني، وحرصه على التأكيد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وتقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.



واعتبر " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم الاهتمام الرئاسى الكبير بملف الحوار الوطنى بمثابة دليل قاطع على حرص الرئيس السيسى على تنفيذ توصيات واقتراحات الحوار الوطنى مؤكداً أن الرئيس السيسى كان داعماً لهذا الحوار في جميع مراحلة بداية من التحضير، وحتى انطلاق الجلسات في مايو الماضي، وصولا إلى الخروج بعدد من التوصيات في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.



ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية للرئيس السيسى الذى وعد منذ اطلاق دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ توصياته وهاهو يكلف الجهات المعنية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني معرباً عن تفاؤله الكبير بأن توصيات الحوار الوطنى سيكون لها دورها فى مواجهة جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

