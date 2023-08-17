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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عبد السلام خضراوي: الاهتمام الرئاسي بالحوار الوطني وراء نجاحه وتحقيقه لأهدافه

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام خضراوي

وجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الشاملة لكافة مُخرجات الحوار الوطني وتكليفه للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطني.

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كما "خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لجميع المشاركين فى جلسات الحوار الوطني ولمجلس أمناء الحوار الوطنى مؤكداً أن المناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى اتسمت بالموضوعية وكانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الاخر.


وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن جميع توصيات واقتراحات الحوار الوطنى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها اتسمت بالموضوعية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال إعداد مشروعات قوانين أو اتخاذ قرارات من الجهات المختصة لتنفيذها.


وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن متابعة واهتمام الرئيس السيسى بجلسات الحوار الوطني كانت فى مقدمة الأسباب التي كانت وراء نجاح هذا الحدث التاريخى مؤكدًا أن الحوار الوطنى جعل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يشاركون فى القضايا الوطنية التي تهم الدولة المصرية معرباً عن ثقته التامة في أن جميع توصيات واقتراحات الحوار الوطنى ستجد طريقها لتنفيذها على أرض الواقع خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا الحوار.


وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن الحوار الوطنى كان ناجحاً وحقق جميع أهدافه وساهم بكل جدية فى مساندة ودعم جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الوطن مؤكداً أن الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

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