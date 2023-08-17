حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع الرحمانية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لقرية الرحمانية برئاسة عبير عبدالحافظ رئيس الوحدة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع بنطاق القرية.

حيث استهدفت الحملة، منطقة مستشفى الرحمانية والحاوية ومدخل القرية وجوانب الأرصفة، وجرى رفع القمامة والأتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكل أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

من جهته شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية.

مضيفاً أن هذا لا يأتى إلا بالثمار المرجوة منه، وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادي.

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف أعمال النظافة ورفع التركمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهة الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالإيجاب عن الحالة النفسية للمواطن النجعاوي.