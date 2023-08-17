شهر صفر.. فضله وسبب تسميته بهذا الاسم

في شهر صفر لا يجب أن ينتظر المسلم وقوع الدواهي والمصائب كما اعتقد أهل الجاهلية، فهو أحد الشهور الهجرية الطيبة.

ويعد شهر صفر ثاني شهور السنة الهجرية والتقويم القمري، الذي اعتاد العرب في الجاهلية وقبل الإسلام أن يتشائمون منه، ويستبدلونه بمحرم ويحلونه عاماً ويحرمونه عاما، ولكن جاء الإسلام لينهي هذه العادات التي تُلصق ببعض الأيام والشهور المصائب والفتن.

فضل شهر صفر

يعتبر شهر صفر من الشهور الهجرية التي شهدت أحداثا عظيمة، ففيه غزا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولى الغزوات بنفسه، وهي "الأبواء" في السنة الثانية من الهجرة، حين اعترض عيرا لقريش.

وفي السنة السابعة للهجرة، تم فتح خيبر في شهر صفر أيضا، كما تم فتح مدينة المدائن عاصمة الفرس في هذا الشهر بالسنة السادسة عشر من الهجرة، وكان شاهدا على كثير من الأحداث الأخرى التي تحمل الخير والشر، كما هي عادة كل الأيام.

لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم

سمي صفر بهذا الأسم، لأن العرب كانوا يمتارون طعامهم فيه من المواضع، بالإضافة إلى إصفار مكة من أهلها، أي فرغت مكة من أهلها، ولأنهم كانوا إذا خرج شهر مُحرم يغزون القبائل فيتركونها صِفراً من المتاع، أو صِفراً لم يبقَ فيها أي أحد.

كما سُمي صفر، لأنه يأتي بعد شهر مُحرّم فيقال صفر الناس منّا، ولأن أوراق الشجر تصفر فيه، وكانوا يخرجون فيه إلى بلاد كانت تسمى صفرية.

أحب العبادات في شهر صفر

يُستحب استغلال شهر صفر في كل فعل طيب يقرب العبد من ربه، ويساعده على التخلص من الذنوب والبقاء في معية الله، فالأعمال الصالحة قادرة على أن ترفع المسلم درجات.

ومن هذه الأعمال والعبادات:

قيام الليل.

تلاوة القرآن الكريم والتدبر.

الدعاء والذكر الطيب آناء الليل وأطراف النهار.

الصوم قدر المستطاع.

الزكاة والصدقات.

صلة الرحم وإفشاء السلام.

الصلاة على النبي.

مكروهات شهر صفر

اعتاد العرب في الجاهلية أن يتلاعبوا في شهر صفر إما بالتقديم أو التأخير، كما كانوا يتشائمون عند قدومه، ويعتقدون أن المصائب والفتن والشرور تحدث في صفر فقط، وهو ما نهى عنه الله، وفي إشارة إلى التخلص من إلصاق النحس بأيام معينة

ولذلك من المكروه أن يخشى المؤمن قدوم شهر صفر مثلما كان يفعل أهل الجاهلية، والحرص على اتباع الله وسنة رسوله، فالأقدار بأمر رب العالمين، ولا يوجد شهر تكثر فيه الفتن والمصائب أكثر من غيره، فكل أيام الله طيبة، واتباع غير ذلك هو خرافة لا أساس لها من الصحة.