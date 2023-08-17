أدعية شهر صفر المعظم.. تعرف عليها

شهر صفر المعظم.. أعلنت دار الافتاء المصرية أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجريًا، وذلك عقب استطلاع رؤية الهلال أمس الاربعاء وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

ثاين أيام العام الهجري

ويعد شهر صفر وهو ثاني أشهر العام الهجري، ويأتي بعد شهر محرم،فالله خلق السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهرًا وقد جعل الله منها أربعةً حرم، حرَّم فيها القتال تعظيمًا لشأنها، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

سبب التسمية

وسُمي شهر صفر بهذا الاسم لأن ديار العرب كانت تَصْفُر، أي تخلو من أهلها، لخروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام، ويسافروا هربًا من حر الصيف، ويقال أيضًا شهر صفر سُمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير.

أفضل الاعمال

يستحب في شهر صفر الصيام، والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، وذكر الله تعالى، حفظ الجوارح من المحرمات، كثرة الدعاء، الإكثار من شهادة التوحيد، صلة الرحم، بر الوالدين، الإكثار من الأعمال الصالحة، قيام الليل، الاستغفار.

أدعية شهر صفر

اللهم لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارحمني وكفر عن سيئاتنا

اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

اللهم أصرف عني شر شهر صفر

يارب ارحمنى برحمتك وقني عذاب القبر وجهنم

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة»