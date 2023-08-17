العظمى ٤٢ درجة .. طقس اليوم الخميس 17 اغسطس 2023 بقنا

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الخميس، بمحافظة قنا، يزداد الاحساس بها خاصة فى حالة الخروج والتعرض لاشاعة الشمس بشكل مباشر، وذلك بعد موجه من خلال الاستقرار النبى التى شهدتها الأحوال الجوية بنطاق المحافظة خلال الأيام الماضية.

حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة فى ساعات الليل، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاط ملحوظا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة دافئة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الأيام، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٢ درجة، والمحسوسة ٤٣ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.