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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدران: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار.. ومصر لديها منظومة دفاعية لترصد الأوبئة

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر آمنة من المتحور EG.5 المتحور الفرعي الجديد لـكوفيد -19، مؤكدًا أن مصر لديها منظومة دفاعية لترصد الأوبئة، وأن السلالة المهيمنة للفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية انتشرت فى حوالى ٦٠ دولة.

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متحور فيروس كورونا "إية جي 5".. حقيقة ظهور حالات في مصر

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مصر آمنة من انتشار متحور كورونا الجديد

وأفاد بدران في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن  السلالة الجديدة لا يبدو أنها تشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من متحورات الكورونا السابقة، أو تسبب زيادة في الحاجة للاحتجاز في المستشفيات، أو في ارتفاع معدل الوفيات.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المتحور شديد العدوى ينتشر بسرعة لم تحدث من قبل مع متحورات كورونا السابقة، وقد تم الإعلان عن وجوده بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد -١٩ لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية .

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