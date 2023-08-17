الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المرحلة الرابعة من دورات تعليم اللغة الإنجليزية للنشء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ المرحلة الرابعة من دوراتها التدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للنشء ، بالتعاون مع مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس .

وتهدف الدورة إلي محو امية اللغة الإنجليزية ، و إعداد جيل من النشء ، يجيد اللغة الإنجليزية(قراءة ،كتابة وتحدث ).

ويتقدم النشء للإلتحاق ، ثم يتم إجراء إمتحان تحديد مستوى ،لوضع المتدرب على مستواه اللغوي الحاصل عليه ، ويتم تقسيم النشء داخل معامل ومدرجات الكلية وفقاً لمستوياتهم ، حيث يتم تقديم الدورة مدربين متخصصين ومعتمدين ، ولديهم القدرة علي التواصل مع النشء .