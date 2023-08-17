الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المرحلة الرابعة من دورات تعليم اللغة الإنجليزية للنشء

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء -  الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ المرحلة الرابعة من دوراتها التدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للنشء ، بالتعاون مع مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس .

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وتهدف الدورة إلي محو امية اللغة الإنجليزية ، و إعداد جيل من النشء ، يجيد اللغة الإنجليزية(قراءة ،كتابة وتحدث ).

ويتقدم النشء للإلتحاق ، ثم يتم إجراء إمتحان تحديد مستوى ،لوضع المتدرب على مستواه اللغوي الحاصل عليه ، ويتم تقسيم النشء داخل معامل ومدرجات الكلية وفقاً لمستوياتهم ، حيث يتم تقديم الدورة مدربين متخصصين ومعتمدين ، ولديهم القدرة علي التواصل مع النشء .

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