الشباب والرياضة: مبادرة "صيف شبـابنـا" تصل إلى الشرقية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ،بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، تنفيذ فعاليات مبادرة " صيف شبـابنـا " بمختلف محافظات الجمهورية ،حيث نظمت الوزارة المُعسكر التنشيطي ( اليوم الواحد ) ، بمشاركة 100 عضومن الأعضاء القدامي والجدد ، بمركز شباب بشتول السوق بمحافظة الشرقية .

تضمنت فعاليات المُعسكر :" ورشة تعريفية حول «ماهية البرلمان » واختصاصات مجلس النواب ، وآلية الإنضمام للشعب البرلمانية لبرلمان الطلائع ، وأهمية إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية " مجلس النواب " ومكتسبات الانضمام لأنشطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب .

وتناولت الفعاليات أيضا عقد ورشة تفاعلية حول :" أنشطة التنشئة الوطنية ، والتعريف بالانتماء والمواطنة وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي ، التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له ، إمتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه .

شهد المعسكر حضور الدكتورة ياسمين حمدي ، مدرس العلوم السياسية بجامعة العريش ،مدربة البرنامج القومي لمواجهة الشائعات ، الدكتور محمد غريب ، مدرب البرنامج القومي لمواجهة الشائعات .

جاءت توصيات المعسكر بعدد من الرسائل الهامة لتحفيز المشاركين على الإنخراط في الأنشطة التثقيفية السياسية والمجتمعية ، وكيف كان للاشتراك في نموذج محاكاة مجلس النواب آثرًا طيبًا في الإرتقاء مجتمعيا وفكريا ومهاريا بأجيال من خريجي البرلمان ، تكثيف التدريب على كيفية رصد المشكلات والطرق العلمية للتفكير في حل المشكلات.

يذكر أن مبادرة " صيف شبـابنـا "منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر ،وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع ، و تعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي و تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

كما تعمل المبادرة على تعزيز الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .