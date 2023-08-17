ثقافة المنيا تواصل تقديم ورشة إعداد ممثل

يجري خلال تلك الأيام تنظيم ورشة إعداد (ممثل ) بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، على مسرح القصر ، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، في إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية، حيث يواصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل، والتي يقدمها الفنان والمخرج المسرح مجدي أبو زيد ، وتقام الورشة خلال يومي الأثنين والأربعاء من كل إسبوع ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حيث قدم نبذة عن أهداف الورشة ، وتعريفات خاصة بالمسرح من بداياته حتى عصرنا الحديث، وبداية ظهور الممثل وتطوره وتعريفات خاصة به ، أدوات الممثل وكيفية إدارتها، مدارس الأداء التمثيلي، ويشترط الإلتحاق بالورشة أن يكون السن المطلوب يتراوح من 16 حتى 40 عاما، وتتكون من ثلاث محاور، نظري، عملي، و نتاج لتلك الورشة بعمل مسرحي قصير، يظهر مدى استفادة هؤلاء الشباب الواعد من الورشة.