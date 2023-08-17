الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الفيومى أمينًا لصندوق الاتحاد الغرف التجارية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز محمد عطية الفيومي، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بمنصب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس 17 أغسطس، - بالتزكية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

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عاجل.. الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية

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أمين صندوق الغرف التجارية: تأسيس شركات إلكترونيًا لهيئة الاستثمار تجذب المستثمرين

 

وشارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، لاختيار هيئة المكتب خلال الدورة الجديدة من عام 2023 حتى 2027، والتى تتضمن الرئيس، والنائب، وأمين الصندوق.

وتضمن التشكيل الجديد، فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني عبد المجيد وزير الإتصالات السابق نائب أول، وعمرو أبو العيون نائب ثاني.

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