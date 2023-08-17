الفيومى أمينًا لصندوق الاتحاد الغرف التجارية

فاز محمد عطية الفيومي، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بمنصب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس 17 أغسطس، - بالتزكية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".

وشارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، لاختيار هيئة المكتب خلال الدورة الجديدة من عام 2023 حتى 2027، والتى تتضمن الرئيس، والنائب، وأمين الصندوق.

وتضمن التشكيل الجديد، فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني عبد المجيد وزير الإتصالات السابق نائب أول، وعمرو أبو العيون نائب ثاني.