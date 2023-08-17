عاجل.. الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية

فاز رجل الأعمال أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما فاز وزير الاتصالات الأسبق هانى محمود بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون نائبا ثانيا، والدكتور محمد الفيومى أمينا للصندوق ومحمد سعدة سكرتيرا عاما وأكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.

اختيار أحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية



وسبق أن عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد الماضي جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأسفرت عن فوز أحمد الوكيل برئاسة غرفة الإسكندرية.

كان رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيسا للاتحاد العام للغرف التجارية لسنوات طويلة، حتى عام 2019 عندما تم انتخاب إبراهيم العربي رئيسا للاتحاد لأول مرة، لكنه ابتعد عن السباق الحالي لأسباب خاصة.