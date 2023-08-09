أمين صندوق الغرف التجارية: تأسيس شركات إلكترونيا لهيئة الاستثمار تجذب المستثمرين

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتجربة الحية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار تجذب العديد من المستثمرين الجدد خلال الفترة المقبلة

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار، تأتي ضمن خطط الدولة لتسير وتسهيل على المستثمرين وذلك لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأعرب "الفيومي"، عن سعادته للتسهيل على المستثمرين الجدد من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدمه هيئة الاستثمار للمستثمر حيث يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتأسيس الإلكتروني للشركات سترفع من مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار وتساعد على رفع ترتيب مصر عالميا الفقرة المقبلة.

تأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضيًا من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، «تجربة حية» لتأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الإلكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.

وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.