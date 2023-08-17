الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برلماني: ذوو الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني

النائب شريف الجابري
النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

تحدث النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن دعم تمثيل ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية ومجلس الشعب، مؤكدًا أن ذوي الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني.

اقرأ أيضا .. تعيين 870 شابًا وفتاة منهم 140 ذوي همم في شمال سيناء


 تمثيل ذوى الهمم يطبق بالفعل في المجالس النيابية

وقال “الجابري” خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا لايف" على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس، إن تمثيل ذوى الهمم يطبق بالفعل في المجالس النيابية والعديد من الأماكن في القطاع الخاص، ولكن ما زال يحتاج لدعم ولذلك التغير الثقافة السائدة بأن لديهم الكفاءة والقدرة التي تؤدي بالوظائف بالأداء المطلوب.

 يوجد تشريعات وقوانين خاصة لذوي الهمم

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هناك تشريعات وقوانين خاصة لذوي الهمم، ولكن يمكن إضافة قوانين أخري للتحفيز، تحت مسمى المبادرات.

مواد متعلقة

خمس جولات يجمع عايدة الأيوبي ومطرب الراب أرسينك للمرة الأولى.. فيديو

المنوفية : رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم بمراكز ومدن المحافظة

ندوة حول أحكام قانون العمل ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوط

البرلمان ودعم ذوي الهمم .. تشريعات وتوصيات للحكومة لدمج قادرون باختلاف

جولة تفقدية لمنطقة عمل المنصورة وعقد عمل لشاب من ذوي الهمم بالدقهلية

تعيين 144 شابًّا وفتاة من ذوي الهمم بالإسكندرية