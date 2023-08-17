برلماني: ذوو الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني

تحدث النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن دعم تمثيل ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية ومجلس الشعب، مؤكدًا أن ذوي الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني.

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تمثيل ذوى الهمم يطبق بالفعل في المجالس النيابية

وقال “الجابري” خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا لايف" على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس، إن تمثيل ذوى الهمم يطبق بالفعل في المجالس النيابية والعديد من الأماكن في القطاع الخاص، ولكن ما زال يحتاج لدعم ولذلك التغير الثقافة السائدة بأن لديهم الكفاءة والقدرة التي تؤدي بالوظائف بالأداء المطلوب.

يوجد تشريعات وقوانين خاصة لذوي الهمم

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هناك تشريعات وقوانين خاصة لذوي الهمم، ولكن يمكن إضافة قوانين أخري للتحفيز، تحت مسمى المبادرات.