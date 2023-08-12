مصر آمنة من انتشار متحور كورونا الجديد

شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة مواصلة أخذ المواطنين التطعيمات واللقاحات الخاصة بمواجهة متحورات فيروس كورونا المتجددة باستمرار، والحرص على ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

دعوات طبية للالتزام بإجراءات كورونا بالتزامن مع انتشار المتحور الجديد:

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن وضع مصر الصحي آمن، وخبرات مصر السابقة بموجات كورونا السابقة جعلت من العدوى السابقة للفيروس والتي أصابت 88.909 إنسان بفيروس كورونا، بكل 100 ألف شخص، كان لدينا بمصر 4861 مصابًا بكل 100 ألف شخص.

وأكد أنه لا خطورة في انتشار متحور كورونا الجديد، مؤكدًا أنه لا يمثل خطورة على المستويين المحلي والعالمي معًا، رغم انتشاره في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

متحور كورونا الجديد:

أوضح بدران، أن فيروس كورونا يذكرنا وينبهنا أنه لم ولن ينتهي وأحدث نسخة منه سريعة في الانتشار، وهي المتحور الجديد «إي جي 5»، وهو يثبت أن متحور «أوميكرون» مازال موجودًا والذي أحدث لنا 600 متحور فرعي.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن متحور كورونا أصاب 37 فردًا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصًا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته مازال موجودًا بكل دول العالم، موضحًا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=V_t6KjuRxYM