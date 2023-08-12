متحور فيروس كورونا "إية جي 5".. حقيقة ظهور حالات في مصر

أثارت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، المزيد من القلق من متحور جديد لفيروس كورونا، وصفته بسريع الانتشار، موضحة أن أعراضه لا تختلف عن أعراض متحورات سابقة، إلا أنه أكثر انتقالا بين البشر.

متحور فيروس كورونا "إية جي 5"

وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن ظهور متحور كورونا الجديد "إيه جي 5" في مصر ليس حقيقي، حيث إنه لم يدخل مصر، كما أنه ظهر في فبراير 2023 ويعتبر أحد متحورات أوميكرون.

وأضاف أن أوميكرون بدأ في التحور وظهر منه هذا المتحور "إيه جي 5"، يُسمى "إيريس" وهو لا يفرق كثيرًا عن أوميكرون، ورغم أنه لم يظهر في مصر إلا أنه تم ملاحظة زيادة في أعداد الإصابة به في بعض الدول مثل الصين وأمريكا وكندا.

أهم ما يميز متحور فيروس كورونا "إية جي 5":

يميز هذا المتحور سرعة الانتشار لكن بدون زيادة في شدة الأعراض مقارنة بأوميكرون، كما أن التشخيص المبكر والمناعة القوية تحمي المصابين بشكل كبير، ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات الوقاية بشأن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من الضغط والسكر.

وأشار إلى أن من يعاني من برد ولم يستجب جسده للعلاج لابد من التوجه للرعاية الصحية.