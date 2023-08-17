EG.5 إيريس.. أعراض متحور كورونا الجديد

EG.5 إيريس.. وضعت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد سالف الذكر من بين السلالات المتداولة حاليًا، مصنفة تلك السلالة المنتشرة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية والصين على أنها يجب أن تكون محل اهتمام.

منظمة الصحة العالمية

وفي نفس التوقيت طالبت منظمة الصحة العالمية الدول مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم، مؤكدًا أن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، وأنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى.

أعراض EG.5 إيريس المتحور الجديد

الزكام وآلام الحلق

سيلان الأنف والصداع

الحمى، والشعور بالتعب والإسهال

الشعور بضيق تنفس

وجود آلام الجسم والعضلات

متحور أوميكرون

تجدر الإشارة إلى أنه EG.5 إيريس يعد نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل ملحوظ.

الولايات المتحدة الأمريكية

جدير بالذكر أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين 30.6%، 2247 عينة، أما الدول الأخرى التي تحتوى على 100 عينة على الأقل فهى الولايات المتحدة الأمريكية 18.4%، 1356 عينة، وكوريا 14.1%، 1040 عينة، واليابان 11.1%، 814 عينة، وكندا 5.3%، 392 عينة، وأستراليا 2.1%، 158 عينة، وسنغافورة 2.1%، 154 عينة، والمملكة المتحدة 2.0%، 150 عينة، وفرنسا (1.6%، 119 عينة، والبرتغال (1.6%، 115 عينة، وإسبانيا 1.5%، 107 عينات.