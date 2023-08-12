الصحة تحسم الجدل حول انتشار متحور كورونا الجديد

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، الجدل حول انتشار متحور كورونا الجديد في مصر، قائلًا: إن منظمة الصحة أعلنت رسميًا انتهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ثم عادت من أسبوع وأعلنت ظهور متحور جديد مثير للاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدًا على الصحة العامة.

متحور كورونا الجديد:



وأضاف متحدث وزارة الصحة ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الملاحظ أن متحور كورونا الجديد أكثر انتشارًا، لكن ليس أشد في الأعراض، وله نفس أعراض أوميكرون.



ولفت إلى أن المتحور انتشر في 51 دولة، ومنظمة الصحة العالمية كشفت أنه خلال آخر 28 يومًا، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بمتحورات أوميكرون في 5 أقاليم، هي: أفريقيا، جنوب شرق آسيا، حوض البحر المتوسط، والأمريكتين.



وأوضح أن توصيات المنظمة تتمثل في الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمرض، مثل المصابين بأمراض نقص المناعة، والمراحل العمرية المتقدمة، مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، تطهير الأيدي، التهوية الجيدة، والتباعد الاجتماعي.



واختتم: "المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع في حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع وفيات، ولم يثبت أي إصابة بالمتحور الجديد إيريس في مصر".