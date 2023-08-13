بعد تصريحات الصحة العالمية.. لجنة مكافحة كورونا: “إي جي 5” ليس خطرا

حالة من الجدل أثارتها منظمة الصحة العالمية، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة وتحذيرها من متحور "إي جي 5" من كورونا، والتي أكدت أنه ينتشر بسرعة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو.

متحور كورونا الجديد

وصنفت منظمة الصحة العالمية، على أن ذلك المتحور هو متحور محل الاهتمام وتحت المراقبة.

وعلق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على انتشار متحور كورونا “إي جي 5”، موضحًا أن ما حدث لا يدعو للخوف والرعب، هذا المتحور ليس الأخطر وهو من متحور أوميكرون ولا يوجد خطورة منه لكنه سريع الانتشار ويتخطى المناعة المكتسبة.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المتحور ليس شديد الاهتمام وكل ما دار عليه أنه سريع الانتشار ويمثل 30% من الإصابات فى دول شرق آسيا، مشددًا على أن كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة والفيصل هو الكشف الطبى، وعلى أى مصاب الجلوس فى البيت والبعد عن أماكن التجمعات وارتداء الواقى، وحتى هذه اللحظة لم نرصد حالة واحدة فى مصر.