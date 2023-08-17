تنفذ الوحدات المحلية في محافظة الوادي الجديد، توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

وتتمثل تلك التوجيهات في استمرار طرح اللحوم الطازجة والدواجن والخضروات والفاكهة في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة. حيث يتم بيع هذه السلع في منافذ ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى منافذ البساتين والشعلة في مدينة الخارجة وحي الزهور في مدينة الداخلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، والحد من ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الكثير من المواطنين. وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير الراحة والاطمئنان للمجتمع المحلي.

وينظم المحافظة أسواقًا متنقلة في مناطق مختلفة بالمحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، حيث تعتبر تلك المنافذ الثابتة والمتنقلة فرصة مهمة للمواطنين للحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وتأمل السلطات المحلية في مستقبل قريب أن تشهد هذه الجهود تحسنًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، مما سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يشعرون بالارتياح والتخفيف من الضغط الاقتصادي الذي يواجهونه.

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة

الوادي الجديد: استمرار طرح اللحوم الطازجة والخضروات في المنافذ المحلية المتنقلة والثابتة