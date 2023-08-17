منح البابا تواضروس الدكتوراه الفخرية.. أبرز الأحداث المرتقبة من زيارته لجمهورية المجر

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يزور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع المقبل، جمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة.

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، إن زيارة البابا إلى المجر تأتي من أجل المشاركة في احتفالات العيد القومي بالدولة.

أضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر التقاء قداسة البابا خلال الزيارة بعدد كبير من المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

وتتخلل الزيارة منح جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وأضاف القمص موسى أن زيارة ستتضمن نشاطاً رعويا كبيرا لقداسته ويلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.