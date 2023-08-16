بوساطة يمنية.. الشيف التركي بوراك ينهي خلافه مع والده

عادت الحياة إلى طبيعتها بين إسماعيل أوزدمير ونجله الشيف التركي الشهير بوراك، بعد تصاعد الأزمة التي نشبت بينهما مؤخراً، عقب اتهام الابن لوالده ببيع حقوق ملكية اسمه من دون معرفته، مقابل 41 مليون دولار أمريكي، لرجل أعمال أجنبي.

وشارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو عبر إنستجرام، يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، حيث ظهر الثلاثي بعد إتمام المصالحة، ويقول فيه المقطري: «حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اليوم أصلحت بين الابن وأبيه، أسأل الله لهم التوفيق والنجاح».

وتابع موجهاً حديثه لـ بوراك: «بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، هناك مثل يمني يقول الدم عمره ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظكما».

من جانبه، أثنى إسماعيل أوزدمير على ما قاله المقطري، قائلاً: «حامد من الناس الطيبين، وصديقنا منذ عشر سنين أو خمس عشرة سنة»، فيما اكتفى بورك بالابتسامة، وإلقاء التحية بيده على المتابعين .

وكان الشيف بوراك، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، قد اتهم والده بالاحتيال عليه سراً، وأنه باع حقوق استغلال اسمه، أي بوراك، لرجل أعمال أجنبي دون علمه، مؤكداً أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده,و تعاطف الملايين مع دموع "بوراك" في أزمته الأخيرة .

كما بين في مقطع تداولته منصات التواصل، أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد في إسطنبول، قائلاً: «أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي.