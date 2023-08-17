كيفية معرفة ترقيات الموظفين 2023 إلكترونيًا

بعد موافقة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قرار ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة، يسعى الكثير من الموظفين إلى معرفة ترقياتهم عبر الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كيفية معرفة ترقيات الموظفين 2023

يجب الدخول إلى الموقع الإلكترونى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا

عليك إدخال بياناتك الأساسية المدونة ببطاقة الرقم القومي.

يجب تحديد تاريخ التعيين

اختيار المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها.

توضيح القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات بدءً من تاريخ العمل

أخيرًا النقر على أيقونة بحث.

جدير بالذكر أن الموقع الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتضمن الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضًا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.