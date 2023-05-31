إعتماد ترقية 9190 معلم وأخصائي اعتبارا من يناير 2023 بسوهاج

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 313 لسنة 2023م، والذي يتضمن ترقية 9 آلاف و190 "معلم/أخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، والذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة، وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2023، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار .

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج .



وفي سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاس الدكتو ياس محمو وكي وزار التربي والتعلي بالمحافظ أنه سوف يتم تنفيذ مراجعات نهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف المواد في ضوء التعاون بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومؤسسة حياه كريمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .



وقال الدكتو ياس محمو أن المراجعات النهائية تنطلق ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مايو الجاري ولمدة عشرة أيام بواقع محاضرتين يوميا .



وعلي الطلاب الذين يرغبون في حضور المراجعات النهائية الدخول على الرابط التالي وتسجيل بياناتهم.

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6



جدير بالذكر أن المراجعات تبث علي مستوي الجمهورية من مقر مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة في نفس التوقيت.