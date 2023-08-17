قادة إيكواس يجتمعون لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر

يعتزم قادة جيوش من غرب إفريقيا "إيكواس" الاجتماع، اليوم الخميس، في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، بعد إطاحة مجموعة من العسكر بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، على الرغم من تأكيدهم مراراً خلال الأيام الماضية أنهم يفضلون الحل الدبلوماسي.

ويأتي اجتماع القادة العسكريين هذا يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل متطرفون 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غربي البلاد.

كما يأتي بعدما قررت إيكواس التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب النيجري.

فيما أكد محلّلون أنّ أيّ تدخّل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنّه يفضّل الخيار الدبلوماسي.

يشار إلى أن منطقة الساحل في إفريقيا تشهد تمرّدا متطرفاً منذ أكثر من عقد، بدأ في شمال مالي عام 2012 ، قبل أن يمتدّ في 2015 إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

فقد ضربت منطقة "الحدود الثلاثية" بين البلدان الثلاثة هجمات عدة نفّذها متمرّدون على ارتباط بتنظيم داعش والقاعدة.

ولعب الغضب حيال أعمال العنف التي تنفذها تلك الجماعات المتطرفة دورا في حدوث انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ 2020، لتكون النيجر الأخيرة التي تشهد انقلابا عندما أُطيح برئيسها المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو.

إذ أكد العسكريون الذين استولوا على السلطة واحتجزوا بازوم، أن الانقلاب جاء نتيجة "تدهور الوضع الأمني".

فيما حضّت "إيكواس" الجيش على "إعادة إرساء النظام الدستوري في النيجر بما يتيح له صبّ تركيزه على الأمن، الذي أصبح أكثر هشاشة بعد محاولة الانقلاب".

وفي وقت سابق، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مقتل 17 جنديا من النيجر على أيدي مسلحين.

وأكدت وزارة الدفاع أن 17 جنديا من النيجر قتلوا أمس في هجوم شنه متشددون بالقرب من الحدود الغربية للبلاد مع مالي.

وقالت "إيكواس"، في بيان، إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل 17 جنديا بالنيجر في هجوم شنته مجموعات مسلحة"، معربة عن إدانتها للهجوم الإرهابي.

وطلبت المنظمة من القادة العسكريين لجمهورية النيجر إعادة السلطة الدستورية إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم والتركيز على الأمن الهش في البلاد باعتباره واجبهم الرئيسي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: