دفاع النيجر تعلن مقتل 17 جنديًّا في هجوم قرب الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 17 جنديًّا في هجوم قرب الحدود مع مالي، ومع مرور ما يزيد على 20 يومًا على الإطاحة بالرئيس محمد بازوم واستيلاء العسكريين على السلطة في النيجر، برزت آراء غربية أن ما جرى بات واقعًا ستضطر معه العواصم الرئيسية حول العالم للتعامل معه تجنبًا لحرب داخلية تُهدد مستقبل الإقليم بشكل كامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه "مجلس السلم والأمن الإفريقي"، في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقررَّ عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده.

قال دبلوماسيون ومحللون في الشأن الإفريقي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إن الانقلاب العسكري في النيجر يحصد أرضًا جديدة كل يوم، لتتبدد الآمال الدولية في إنهاء سيطرته على نيامي وعودة السلطات الدستورية، بالنظر للتضامن الشعبي داخليًّا، وتضامن عدد من دول الجوار مع القادة العسكريين الجدد، فضلًا عن فشل الاتفاق على تدخل عسكري حاسم لإنهاء الأزمة”.

أحداث متسارعة:

فوجئ المجلس العسكري في النيجر، العالم أجمع بإعلان عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفق مجلة تايم الأمريكية، فإنه إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه بازوم عقوبة الإعدام، وفقًا لقانون العقوبات في النيجر.

قال المجلس العسكري، إنهم منفتحون على الحوار مع دول غرب إفريقيا لحل الأزمة المتصاعدة.

ندد النظام الحاكم بعقوبات إيكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة".

يتزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لإطلاق سراح بازوم وإعادته للحكم.

أعطت مجموعة "إيكواس" النظام مهلة 7 أيام لإعادة بازوم وهددت بالقوة العسكرية إذا لم يحدث ذلك، لكن مرّ الموعد النهائي دون أي إجراء من أي من الجانبين.

في مذكرة لقوات الأمن السنغالية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، أمرت "بإعادة التجميع" من القواعد في السنغال كجزء من مساهمتها في مهمة الإيكواس في النيجر، لكن ليس من الواضح ما الذي أمر بالتحرك، أو وجهة تلك القوات.

يوم الأحد، تعرضت قوات الأمن النيجيرية لكمين من قبل مقاتلين يعتقد أنهم مع تنظيم داعش الإرهابي الذين هاجموهم على عشرات الدراجات النارية.