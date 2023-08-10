محافظ القاهرة يتفقد موقع كسر بخط المياه أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد 

انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب لموقع كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى للإشراف على عمليات الإصلاح جاء ذلك في حضور الدكتور إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من عمليات الاصلاح، و الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وتعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر )، نظرا لحدوث كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى

وقد وجه محافظ القاهرة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.

أشار المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه طلب الخط الساخن ١٢٥ الخاص بشركة مياه الشرب ، أو التواصل عير خدمة واتس اب ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ).

وأعربت الشركة في بيان لها عن أسفها لهذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء اعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأضافت الشركة ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، انتقل الي موقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح ، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة.